"Benzema et Vinicius ont discuté, tout est réglé"

L'entraîneur Zinedine Zidane a comparu en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match de Liga entre le Real Madrid et Huesca pour le compte de la 8e journée de Liga.

Après la victoire lors du Clasico, le Real Madrid doit désormais confirmer face à Huesca. "Ils sont dangereux. On en a toujours parlé. En Espagne, il n'y a pas de petites équipes. Elles sont toutes très compétitives et fortes, cette Liga est spectaculaire. Nous connaissons notre rival. C'est clairement une finale. Et c'est ce que nous voulons nous mettre dans la tête. Ce sont trois points très importants", a lancé Zidane.

Lors de la mi-temps de Ligue des champions entre le Real Madrid et Gladbach, une polémique est née. Des images captées par 'Téléfoot' montrent le Français se plaindre auprès de Mendy de la mauvaise prestation de Vinicius.

Interrogé au sujet de cette polémique, Zidane affirme que les deux joueurs ont mis les choses au clair. "Je pense sincèrement, et je sais que vous regardez attentivement les matches, que cela arrive souvent ces petites choses qui se passent entre les joueurs sur un terrain. Et je le dis, non pas pour éviter le problème, pas pour bannir le problème, parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Lorsque vous jouez un match, qu'il y a de la tension, vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ça reste. Il faut que quelque chose se passe juste après derrière, dit-il avant de poursuivre. "Il y a eu une discussion entre les deux joueurs, et voilà, c'est fini. On passe à autre chose. Je sais bien que ça plaît ces petites polémiques. Je peux juste te dire que c'est arrivé et que ça arrivera encore entre joueurs. Je pense que de temps en temps, à chaud, ça prouve le caractère du groupe, de l'équipe."

Concernant la Superligue européenne entre les plus grands clubs du continent, le coach madrilène s'est montré reticent à cette initiative : "Je pense qu’on a déjà assez de matchs. Nous n'avons pas de repos, pas le temps d'apprécier quoi que ce soit. Nous voulons juste penser au match de demain, qui au vu des circonstances, pourrait être le dernier. Il faut profiter de chaque instant."

Avant d'affronter Huesca samedi, Zidane a également été interrogé sur le retour de l'attaquant international belge Eden Hazard, remis de sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite et qui a disputé une vingtaine de minutes en fin de match en Allemagne, mardi. "Hazard va bien, nous sommes contents de ça. Il s'entraîne bien, il est tous les jours avec nous. Le plus important c'est son ressenti, et il est bon. Nous avons beaucoup de matchs et l'idée est qu'Hazard soit avec nous. Nous verrons comment nous le gérons. Il va bien et c'est le plus important. Je ne vais pas vous dire comment nous allons le faire. L'important est que nous soyons tous préparés car il y aura beaucoup de matchs et de nombreuses minutes à jouer."

Vinicius, le présent et le futur du Real, selon Zidane. "Il est ici, il est jeune, il a un présent et un avenir à Madrid. C'est ce qu'il fait. Il travaille. Je le vois bien. C'est aussi un garçon qui veut apprendre, s'améliorer, et c'est toujours une bonne chose pour un entraîneur et une équipe."