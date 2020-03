"Vinicius ressemble Ã  PelÃ©"

Le but de Vinicius lors du Clásico et son match contre le Barça ont fait de lui une rockstar, et 15 anciens joueurs du Real Madrid ont analysé le jeu de l'ailier brésilien.

De tous, le plus catégorique a été Ismael Urzaiz, qui a passé une grande partie de sa carrière à l'Athletic Bilbao bien qu'il ait été formé à Madrid. "Physiquement et pour ses caractéristiques de jeu, il ressemble à Pelé", a résumé Urzaiz.

"Il n'est pas très grand mais il est très puissant et est capable de créer beaucoup d'occasions. Il est rapide et habile avec le ballon, Pelé est un très bon exemple pour lui", a-t-il ajouté.

"Il est déjà titulaire au Real Madrid et ce n'est pas quelque chose que l'on vous offre", a conclu Urzaiz.