Violences sexuelles: arrestation manquée de l'ex-patron du foot afghan

"La nuit dernière, vers 22H00 (17H30 GMT), les forces spéciales afghanes ont mené un raid aérien et terrestre dans le Panchir afin d'arrêter Keramuddin Karim. Mais ils n'ont pas pu l'arrêter", a déclaré à l'AFP Mansur Onabi, le porte-parole du gouverneur de cette province.

L'opération n'étant "pas coordonnée avec les autorités locales", la population locale "a combattu les forces de sécurité, empêchant (sa) réussite", a-t-il poursuivi.

Le vice-gouverneur du Panchir, Mohammad Amin Seddiqi, a confirmé ces informations.

Cinq joueuses afghanes accusent Keramuddin Karim, l'ancien président de la Fédération de football afghane (AFF), de les avoir agressées sexuellement entre 2013 et 2018.

La Fédération internationale de football (Fifa) l'a déclaré coupable de ces faits, le suspendant à vie et lui infligeant une amende d'un million de francs suisses (934.000 euros).

Le Tribunal arbitral du sport, basé en Suisse, a confirmé sa culpabilité en juillet, estimant qu'il avait "violé les droits fondamentaux de l'Homme et porté atteinte à la dignité et à l'intégrité mentale et physique des jeunes joueuses".

"Par ses actes épouvantables, il a non seulement détruit leur carrière, mais il a aussi gravement porté atteinte à leur vie", avait également conclu le TAS.

Les autorités afghanes ont émis un mandat d'arrêt contre Keramuddin Karim l'année dernière, mais il est toujours en liberté.

Après la chute des talibans en 2001, le sport féminin avait été promu symbole d'un nouvel Afghanistan plus moderne et plus libéral.

Etre joueuse de football représente un risque dans un pays où la menace talibane est omniprésente. Et élever sa voix contre les atteintes sexuelles est tabou dans un Afghanistan patriarcal.

La vallée du Panchir, dont Keramuddin Karim est originaire, est connue pour les talents de combattants de ses habitants. Alors que les talibans tenaient les rennes de l'Afghanistan entre 1996 et 2001, elle fut l'un des rares territoires qu'ils ne contrôlèrent jamais.