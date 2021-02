Virgil Van Dijk pourrait retrouver les terrains dès avril

Absent des terrains depuis le 17 octobre, lorsqu'il a contracté une grave blessure au genou lors d'un match contre Everton, le défenseur central néerlandais Virgil van Dijk, pourrait revenir jouer en avril, selon le journal britannique 'Daily Star'.

Le joueur de 29 ans a été opéré le 30 octobre, a commencé le processus de récupération à Dubaï et travaille au centre de formation de Liverpool depuis un mois. Une date prévue pour son retour n'a jamais été avancée, mais le 'Daily Star' souligne maintenant que Van Dijk a donné d'excellents résultats et pourrait revenir jouer plus tôt que prévu, juste à temps pour être une option pour Jurgen Klopp en fin de saison.