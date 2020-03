Visages fermés pour les joueurs du Barça à leur arrivée à Madrid

Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affronteront ce dimanche soir sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour le compte de la 26ème journée de Liga.

Le Barça de Quique Setién a atterri ce dimanche en début d'après-midi à Madrid avant le choc entre les deux premiers du classement, séparés par deux petits points.

Les membres du clubs catalans et les joueurs se se montrés sérieux et très concentrés à la descente de l'avion, bien que d'autres joueurs comme Samuel Umtiti et Ansu Fati avaient le sourire.