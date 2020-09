Visite médicale avec la Roma pour Milik

L'attaquant polonais ne manquait pas d'options. Alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat et qu'il n'a pas voulu prolonger avec le Napoli, Milik a été conseillé de quitter le club napolitain.

Mais l'attaquant devrait bien rester en Serie A. Après avoir fait l'objet de nombreuses rumeurs, c'est bien du côté de la Roma que le joueur devrait s'installer.

Selon les informations de 'Sky Sport', le joueur doit passer sa visite médicale ce vendredi matin, une visite qui indique que le joueur est bien sur le point de s'engager avec l'équipe de la capitale.

Edin Dzeko, numéro 9 de la Roma, pourrait faire ses valises. L'attaquant bosnien est quant à lui annoncé très proche de la Juventus Turin d'Andrea Pirlo.