Visites mÃ©dicales rÃ©alisÃ©es pour Arthur et Pjanic Ã  Turin

Le centre de l'attention des supporters du FC Barcelone et de la Juventus Turin était l'échange plus que probable à venir entre les milieux de terrain Arthur Melo et Miralem Pjanic.

Et selon les dernières informations de la presse espagnole, qui annonçait les visites médicales des deux joueurs à Turin ce matin, les examens auraient bien été réalisés aujourd'hui.

Les deux joueurs ont passé les examens nécessaires à la J Medical de Turin. Cela a duré plus longtemps que prévu, en raison de la présence des deux joueurs au sein du centre médical.

Pour rappel, Arthur est arrivé en Italie ce dimanche dans la nuit, quelques heures après la rencontre contre le Celta Vigo à laquelle il a participé avec le FC Barcelone samedi après-midi.

L'officialisation devrait donc se faire entre lundi et mardi pour l'échange des deux joueurs, puisque le Barça comme la Juve ont besoin d'équilibrer leurs comptes avant la fin de l'exercice 2019-2020.