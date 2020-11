Voici comment arrive le jour 9 de LaLiga Santander

Timide vainqueur d'un Dynamo Kiev décimé par les blessures et les joueurs touchés par le nouveau coronavirus, le Barça, à l'arrêt complet en championnat avec seulement deux victoires en six matches (12e, 8 pts), va devoir retrouver de l'allant samedi (16h15) contre le Betis de Nabil Fekir, avant dix jours de coupure internationale.

Le Real Madrid (16 pts), deuxième du classement un point derrière la Real Sociedad (mais avec un match en moins), devra lui aussi batailler sur le terrain du Valence CF en clôture de la journée dimanche soir (21h00).

Le club valencien, qui vient pour sa part de perdre Geoffrey Kondogbia (transféré à l'Atlético Madrid) et qui est enlisé dans des problèmes financiers et administratifs depuis l'été dernier, aura l'occasion de se relancer après un départ manqué (13e avec seulement deux victoires en huit matches).

Parmi les autres rencontres, à noter le déplacement de l'étonnant promu Cadix, très solide à l'extérieur depuis le début de saison et actuel 5e, chez l'Atlético de Diego Simeone, 4e à égalité de points, samedi soir (21h00).

Les rencontres entre Getafe et Villarreal (dimanche 14h00) et le leader Real Sociedad et Grenade (16h15), dans la foulée, seront aussi à surveiller de près, et devraient permettre d'y voir plus clair dans le haut du tableau.

Programme de la 9e journée du championnat d'Espagne:

Vendredi :

(21h00) Elche - Celta Vigo

Samedi :

(14h00) Huesca - Eibar

(16h15) FC Barcelone - Betis Séville

(18h30) Séville FC - Osasuna

(21h00) Atlético Madrid - Cadix

Dimanche :

(14h00) Getafe - Villarreal

(16h15) Real Sociedad - Grenade

(18h30) Levante - Alavés

Valladolid - Athletic Bilbao

(21h00) Valence CF - Real Madrid