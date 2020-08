France vs. Allemagne en demi-finales de la Ligue des champions

Grosses surprises pour cette édition spéciale de la Ligue des champions. Contre toute attente, ce n'est pas Manchester City qui a réussi à décrocher le dernier billet pour les demi-finales de compétition.

Un Olympique Lyonnais plus que réaliste a surpris les Citizens de Pep Guardiola ce samedi soir et a éliminé l'équipe mancunienne grâce à des buts de Maxwell Cornet et Moussa Dembélé.

Ainsi, il y aura deux équipes françaises en finale de la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire : le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.

Deux équipes françaises, contre deux équipes allemandes, puisque le RB Leipzig sera l'adversaire des Parisiens mardi soir, et que l'OL devra se frotter au monstrueux Bayern Munich mercredi soir.

Après cinq mois sans compétitions, peu sont ceux qui imaginaient le PSG et l'OL aller très loin dans ce Final 8. Mais Parisiens comme Lyonnais ont su prouver qu'ils en étaient capables. Reste à savoir si l'une des deux équipes parviendra à atteindre la grande finale, où si celle-ci sera 100% allemande.