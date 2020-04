Voici quel serait le nouveau calendrier de Liga

Alors que les principaux intéressés souhaitent reprendre la compétition, le football pourrait reprendre ses droits en juin en Espagne. En attendant le feu le feu vert du Comité Scientifique du Gouvernement, c'est ce qui est espéré.

Selon une information d'Isaac Fouto, journaliste de la 'COPE', deux options sont envisagées, et varieront en fonction de l'accord ou non des experts, et surtout de l'évolution de la crise. La première, la plus optimiste, serait un retour à la compétition le premier week-end de juin (6 et 7).

Ainsi, huit journées se joueraient le week-end et trois la semaine, pour que tout soit terminé le 31 juillet.

Dans le deuxième cas, le championnat reprendrait le dernier week-end de juin (27 et 28). Cela signifierait un match toutes les 72 heures, là aussi, pour que tout soit bouclé avant le mois d'août.

Les joueurs devront d'abord reprendre l'entraînement collectif et auront environ cinq semaines de pré-saison pour se préparer au retour à la compétition.

Dans les deux cas, la finale de la Coupe du Roi entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao se jouerait le 05 août, après la saison de Liga, ou en juillet si les deux équipes reportaient leur match de Liga.

Ainsi, les équipes encore en lice en Ligue des Champions et en Europa League pourront se concentrer sur la compétition, puisque le championnat sera déjà terminé. Les finales seraient les 27 et 29 août.

La reprise de la saison 2020/2021 serait fixée au 12 septembre, alors que les matches européens reprendraient le 20 octobre.