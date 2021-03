L'Atlético ne s'écarte pas de la voie tracée par le Cholo. La règle du "match par match" reigne au Wanda Metropolitano.

Profitant de la trêve internationale, 'Telemadrid' a interviewé Koke et l'a interrogé sur la Liga. On lui a demandé si son Atlético était favori pour le titre et il a répondu qu'au club, on ne le voit pas de cette façon.

"Favoris" ? C'est ce que vous dites, vous les journalistes. Vous en êtes venus à dire il y a des mois qu'on avait gagné la Liga... C'est très long et il reste encore 10 matches", a rappelé Koke.

Cependant, il a clairement fait savoir qu'il n'avait pas peur du Barça ou du Real Madrid. "Nous ne craignons personne, nous avons notre destin en main. Nous avons un avantage sur eux deux", a-t-il déclaré.

"Ni le Barça ni le Real Madrid ne vont perdre beaucoup de points en chemin. Nous devons faire les choses très bien, être réalistes et grandir en tant que groupe. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir", a-t-il poursuivi.

Il a reconnu que l'Atlético ne s'attendait pas à se battre pour le titre. "Le club nous impose d'être troisième, mais en interne, nous voulons grandir", a-t-il expliqué.

Enfin, il a apprécié ce que Suárez, Oblak et Joao Félix apportent à l'équipe. "Suárez fait la différence avec des buts et transmet beaucoup, il nous donne confiance ; Oblak est le meilleur du monde, j'espère qu'il sera là pour longtemps. Joao Félix ? S'il est concentré, il sera comme une signature dans cette dernière ligne droite de la saison," a-t-il conclu.