"Vous pensiez qu'on gagnerait la Liga avec 20 points d'avance ?"

L'Atlético Madrid pensait avoir la victoire en main lors du derby madrilène ce dimanche mais a vu Karim Benzema égaliser dans les dernières minutes de la rencontre au Wanda Metropolitano.

Les joueurs de Diego Simeone sont donc toujours en tête du classement, mais n'ont plus que trois points d'avance sur le FC Barcelone, et cinq sur le Real Madrid de Zinedine Zidane. Diego Simeone a évalué la performance de son équipe au micro des journalistes après la rencontre.

"Le match, cela dépend de quel point de vue vous l'analysez. D'un point de vue pessimiste, on pourrait en effet dire que c'est dommage d'avoir concédé un nul à la 88e. Mais d'un point de vue optimiste, on peut retenir le très bon match que l'on a fait en général, en ayant complètement contrôlé la première période, et dominé la deuxième", a commencé l'entraîneur argentin après la rencontre.

Diego Simeone est revenu sur la difficulté du championnat et a ironisé : "C'est un championnat difficile, compliqué. Je ne sais pas ce que vous imaginiez, qu'on allait gagner la Liga avec 20 points d'avance ? On affronte des équipes très puissantes, le Barça, le Real, Séville, qui fait une très bonne saison... Donc c'est clair que ça va être difficile. On veut faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière, et on suit ce chemin."