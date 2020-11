Après le match entre Liverpool et Manchester City, dimanche, les entraîneurs respectifs Jürgen Klopp et Pep Guardiola, se sont montrés en colère concernant les conditions de récupération pour les joueurs et le calendrier de Premier League.

"Une équipe qui joue mercredi soir ne devrait pas jouer son match suivant le samedi midi. Ce n'est pas possible, Tottenham a joué jeudi soir à Ludogorets et a joué aujourd'hui (dimanche) à midi. Jouez samedi ou dimanche d'accord, mais pas à midi ! Vous tuez les joueurs ! Vous vous réveillez et vous jouez. Une vraie phase de récupération est indispensable. La Premier League doit résoudre ce problème, ce n'est pas possible autrement" avait déclaré Jürgen Klopp.

"Alexander-Arnold, international anglais, est blessé. Partout dans le monde il y a cinq changements mais ici on se croit différent, nous n'avons le droit qu'à trois changements. Nous ne protégeons pas les joueurs." s'était expliqué Pep Guardiola.