Voyage éclair pour Dybala à Barcelone

Dybala traverse une véritable épreuve. Le 10 janvier 2021, lors du match Juventus-Sassuolo, l'Argentin a dû quitter le terrain après 43 minutes après avoir ressenti une douleur au genou gauche.

Les médecins du club ont annoncé qu'il serait absent environ trois semaines et, finalement, ce sera plus. Cela fait un mois et demi et l'Argentin ne retrouve pas le terrain.

Pirlo a déjà montré son inquiétude à l'approche du match contre Crotone car il voit que sa situation ne s'améliore pas. En effet, les signaux sont au rouge parce que le joueur a dû rendre visite au docteur Cugat.

Le 'Corriere dello Sport' rapporte que les deux se sont vus à Barcelone et que Dybala est sorti plus que satisfait des directives du spécialiste. Il veut revenir maintenant et essaiera d'être là pour le match retour de Ligue des champions contre Porto.

Par ailleurs, la source précitée note que la Juve est confiante dans une évolution favorable avec la visite rendue par l'Argentin au Dr Cugat, bien que la crainte d'une rechute soit présente car elle pourrait impliquer une opération et donc une fin de saison prématurée.