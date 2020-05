Walker se dit harcelé après son non-respect du confinement

L'Anglais avait énormément fait parlé de lui au début du mois d'avril. Walker avait en effet invité des filles chez lui, organisant une fête sexuelle en plein confinement. Son club l'a sanctionné, mais il dénonce aujourd'hui le harcèlement qu'il subit au quotidien.

"Récemment, je suis passé par l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, de laquelle j'assume l'entière responsabilité. Cependant, je suis aujourd'hui harcelé", a déclaré le joueur de City.

"Cela ne me touche pas qu'à moi, mias aussi ma faille et mes enfants. Je ne me sens même plus en sécurtié chez moi, et eux non plus. Qui mérite cela ?", a poursuivi Walker.

Walker s'était excusé après les faits, mais cela n'a pas fait taire les critiques, au contraire. Le joueur de City a tenu à prendre la parole pour expliquer ce qu'il vit, lui qui est également allé voir sa soeur à Sheffield, malgré le confinement.