Watford annonce trois cas positifs de Covid-19

Peu à peu, la Premier League a fait connaître le résultat des tests de coronavirus. Le premier club à avoir annoncé avoir un cas positif dans son club, Watford a lui aussi publié un communiqué.

Le club londonien a annoncé que trois personnes, dont les noms n'ont pas été dévoilés, avaient été détéctés comme positifs après les tests de dépistage réalisés par la Premier League aux membres des clubs.

Il s'agirait d'un joueur et de deux membres du staff technique. Ces derniers passeront une semaine en quarantaine après avoir passé les tests.

Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the training ground over the past 48 hours.