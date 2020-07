City s'impose largement avec un doublé de Sterling

Manchester City, même assuré de la 2e place, a toujours faim en cete fin de Championnat. Au coup de sifflet initial, les Citizens restaient sur trois succés d'affilée, deux fois 5-0 contre Newcastle et à Brighton avant de s'imposer face à Bournemouth (2-1) avec près de 80% de possession de balle.

Et comme prévu, ils n'ont fait qu'une bouchée de Watford à Vicarage Road. Raheem Sterling a été particuièrement inspiré. L'international anglais a ouvert le score à la demi-heure de jeu suite à un service de Kyle Walker avec une frappe en lucarne gauche.

L'ancien joueur de Liverpool a ensuite doublé la mise sur penalty en deux temps à la 40e minute. City ne sera pas rassasié pour autant et marquera de nouveau à l'heure de jeu par Phil Foden.

Quelques instants plus tard, Laporte reprenait victorieusement un coup franc de De Bruyne pour marquer de la tête le but du 4-0. Ce sera d'ailleurs le score final et City s'offre un large succès, un de plus.