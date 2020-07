Watford se rapproche du maintien

Watford s'est offert une très précieuse victoire contre Newcastle ce samedi après-midi, qui fut malheureusement signe de relégation officielle pour la lanterne rouge, Norwich.

Pourtant, les Hornets n'avaient pas bien commencé leur rencontre. Dès la 23e minute de jeu, Gayle ouvrait le score pour les Magpies à Vicarage Road cet après-midi.

Mais c'était sans compter sur la remontada de Watford en seconde période. Une remontada de deux buts. Troy Deeney a transformé deux penaltys salvateurs pour les Hornets.

Ainsi, les joueurs de Nigel Pearson prennent six points sur la zone de relégation, avec un match en plus. Newcastle ne se joue plus grand-chose mais pourrait perdre une place en classement en cas de victoire de Crystal Palace.