Watford prête Craig Dawson à West Ham

Le mercato est encore ouvert aux clubs de Premier League pour recruter des joueurs des divisions inférieures de l'Angleterre, et West Ham en a profité.

Les Hammers en ont profité pour faire venir le défenseur central de 30 ans de Watford, Craig Dawson. Le joueur arrive pour une période de prêt d'une saison.

Les Hammers ont trouvé un accord avec Watford, descendu en Championship en fin de saison passée. Les deux clubs ont officialisé l'accord pour le prêt de Dawson.

We are pleased to announce the signing of defender Craig Dawson on a season-long loan from Watford.