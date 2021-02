Watford recrute le fils de Bergkamp

Watford s'offre Mitchel Bergkamp, fils du légendaire attaquant néerlandais, quelques heures après la signature de Maurizio (fils de Pochettino).

Libre depuis son départ d'Almere City (D2 néerlandaise), le milieu offensif de 22 ans a choisi de rejoindre les Hornets jusqu'à la fin de la saison. Il évoluera avec les U23.

"Quand j'étais plus jeune, c'était difficile (d'être comparé tout le temps à son père) mais je me suis habitué. C'est juste mon nom. Je suis un autre joueur et j'espère pouvoir laisser mon propre héritage. Mon père a été incroyable avec moi. Il est mon fan numéro 1 et a toujours été présent pour moi. C'est un privilège de l'avoir comme mon père et de travailler avec lui sur mon jeu", a déclaré Mitchel au site officiel de Watford.