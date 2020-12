Watzke explique la raison du départ de Lucien Favre

Malgré une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions, les derniers résultats en Bundesliga auront eu raison de Lucien Favre, qui a été limogé ce dimanche.

Le Borussia Dortmund a choisi de renvoyer son entraîneur notamment après une lourde défaite 1-5 à la maison contre Stuttgart ce week-end en championnat.

Hans-Joachim Watzke, directeur général de Dortmund, a expliqué le choix de son club de limoger l'entraîneur suisse : "Nous sommes d'avis que la réalisation de nos objectifs pour la saison est très menacée en raison de la récente mauvaise dynamique de l'équipe actuelle et c'est pourquoi nous devons donc agir."

"Nous sommes tous reconnaissants envers Lucien Favre et son excellent travail au cours des deux dernières années et demie, lors desquelles lui et son équipe ont terminé deux fois en deuxième position. Sans aucun doute, Lucien Favre est un grand professionnel et une personne formidable", a-t-il ajouté.