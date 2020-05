"La reprise de la Bundesliga est un soulagement"

Au bout de presque deux mois d’interruption, la Bundesliga reprend ses droits à partir de ce samedi. Les équipes de l’élite allemande vont donc retrouver le chemin des terrains, avec comme objectif de finir la saison 2019/2020.

Même si les rencontres se dérouleront à huis clos et que la menace de la pandémie pèse toujours, avec tout ce que cela génère comme craints, les acteurs du championnat allemand sont contents de renouer avec leur métier.

Hans-Joachim Watzke, l’homme fort du BVB, s’est confié à ce sujet, étalant l’état d’esprit général avant la reprise. "Je ne sais pas si la joie est le bon terme, mais je ressens plutôt du soulagement, a-t-il déclaré à 'DAZN'. Soulagement car nous allons pouvoir de nouveau gérer le Borussia normalement et avec tous nos employés. Je ressens également une énorme responsabilité. Ce sentiment est plus grand que jamais et cela me donne une certaine pression. D'une part, par rapport à l’aspect sportif et le fait qu’on doit atteindre nos objectifs. D'autre part, la question est de savoir si nous pouvons répondre à l'ensemble du cadre avec toutes les exigences sanitaires tel que nous l'imaginons tous et comment il sera nécessaire de s’y plier. Cette pression est vraiment énorme".

Tout en se félicitant de ce retour à la compétition, Watzke est impatient de pouvoir vivre les matches normalement et retrouver les supporters de l’équipe : "Ce serait une vraie joie si nous pouvions rejouer devant les spectateurs et tout serait comme avant. Si je gagnais le derby demain, je serais bien sûr heureux aussi."