WBA veut doubler l'OL dans le dossier Slimani

Cette fin de mercato pourrait être très animée pour l'OL. Le club rhodanien pourrait perdre deux joueurs de taille : Aouar et Depay, le premier est courtisé par Arsenal et Juventus, le second est la cible de Koeman pour remplacer Suarez, parti à l'Atletico.

'RMC Sport' nous apprenait hier que Lyon aurait déjà entamé des négociations avec Slimani et son entourage. Mais ce mercredi la presse britannique indique que le promu West Bromwich voudrait également s'arracher les services de l'international algérien.

Slimani, prêté la dernière saison à Monaco, pourrait être libéré de sa dernière année de contrat avec Leicester afin de faciliter son départ.