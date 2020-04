Wembley se met à disposition des autorités sanitaires

La pandémie de coronavirus a paralysé le monde entier. Et de nombreuses installations privées ont annoncé se mettre à disposition des autorités sanitaires des pays les plus touchées, comme l'a fait le Maracana ou encore le Santiago Bernabéu.

Le prochain à le faire sera le stade londonien de Wembley. Le 'Telegraph' a annoncé que la fédération anglaise de football va aménager le stade de la sélection afin d'aider dans la lutte contre le Covid-19. D'autres lieux comme Wimbledon ont prévu de le faire.

Les clubs de football et les fédérations se mettent à disposition de leurs pays afin d'aider à mettre fin à la crise sanitaire le plus vite possible, dans l'espoir de reprendre la saison de football.