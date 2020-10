Wenger raconte comment il a snobé Zlatan

Arsène Wenger s'est livré dans un long entretien à la 'BBC'. Celui qui est resté 22 ans sur le banc d'Arsenal a forcément quelques regrets sur la façon dont il a géré les Gunners pendant une si longue période.

En revanche, le tacticien alsacien n'en a aucun concernant Zlatan Ibrahimovic, lui qui avait exigé un essai pour le Suédois au lieu de le recruter directement. Ce qui avait énervé l'ancien parisien et le transfert ne s'était pas réalisé.

« Des regrets pour Ibrahimovic ? Pas vraiment, car c’était un garçon de 17 ans jouant à Malmö en deuxième division en Suède. Et personne ne le connaissait. Nous avons donné des essais à de nombreux joueurs à 17 ans, c’était tout à fait normal avant de prendre une décision. »

Mais Wenger a tout de même quelques regrets concernant sa carrière. « Certainement le Real Madrid, parce que vous ne connaissez pas beaucoup de gens qui ont refusé le Real deux fois. Et c’était pour rester avec une équipe qui n’avait pas les ressources pour remporter le championnat. Mais je me suis dit que si j’allais relever le défi de coacher Arsenal, j’irais jusqu’au bout. Vous avez différents types de managers. J’étais le manager le plus ancien à Monaco et le manager le plus ancien d’Arsenal, cela fait donc partie de ma personnalité », a-t-il glissé.