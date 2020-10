Wenger sur Ronaldo en 2003 : "Nous avions un accord"

Cristiano Ronaldo rejoint Manchester United en 2003, en provenance du Sporting Portugal. La suite, tout le monde la connaît, trois titres de champion d'Angleterre, une Ligue des Champions et un Ballon d'Or sous la tunique des Red Devils, avant de rejoindre Madrid.

Si le Portugais fait les beaux jours des équipes dans lesquelles il est passé, l'histoire aurait pu être légèrement différente. En effet, si l'on en croît Arsène Wenger, le natif de Madère était tout proche de rejoindre Arsenal en 2003, avant que United ne surgisse et n'enrôle l'attaquant portugais.

"Mon plus grand regret dans ce domaine ? Il y en a tellement. Mais celui qui était vraiment proche, c'était Cristiano Ronaldo avant qu'il signe pour Manchester United en 2003, s'est rappelé le technicien alsacien. Nous avions un accord avec le Sporting, puis MU a pris Carlos Queiroz en entraîneur adjoint, et ils ont rapidement surenchéri pour Ronaldo. Mais nous avions un accord. J'ai déjeuné avec lui et sa mère au terrain d'entraînement…", a conté Wenger pour 'The Guardian'.