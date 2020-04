Jamie Carragher : "Werner à Liverpool ? Peut-être en 2021"

L'intérêt de Liverpool pour l'attaquant de RB Leipzig, Timo Werner, pourrait être repoussé jusqu'à l'été 2021, selon l'ancien défenseur des Merseysiders, Jamie Carragher.

On prête à Jürgen Klopp l'intention de faire venir son compatriote à Anfield. La rentabilité de Werner au RB Leipzig, avec 88 buts en 150 matches, a fait de lui l'un des attaquants les plus prisés en Europe. Sa volonté de travailler dur pour la cause collective, ainsi que son efficacité devant les buts, font de lui un bon candidat pour l’approche "gegenpressing" de Klopp.

Timo Werner pourrait rester à cause du coronavirus

L'épidémie de coronavirus a cependant mis en doute un certain nombre de transactions potentielles à fort potentiel qui semblaient être en cours. Les principaux clubs du monde entier doivent surveiller de près leurs finances, ce qui signifie que les activités de transfert pourraient être freinées.

C'est ce que pense notamment Carragher. Pour lui, Liverpool devra probablement attendre encore 12 autres mois avant d'espérer éventuellement mettre la main sur le buteur de la Mannschaft. Il a déclaré lors d'une session de questions-réponses sur Instagram.

"Timo Werner à Liverpool ? C'était en bonne voie avant la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, donc cela pourrait affecter les transferts cet été. Il faudra peut-être mettre le dossier en stand-by, peut-être pour l'été suivant."