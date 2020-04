Werner se met Ã  l'anglais

Ce n'est un secret pour personne. Timo Werner est l'un des joueurs les plus prisés en cette fin de saison et parmi les plus intéressés seraient les Anglais de Chelsea et Liverpool.

L'international allemand plaît beaucoup à Jürgen Klopp et a lui-même reconnu l'intérêt des Reds le concernant. Son départ de Leipzig ne surprendrait personne si cela venait à arriver cet été.

Et selon les informations du 'Mirror', le joueur allemand préfère prendre les devants et serait en train d'étudier l'anglais afin de faciliter une possible arrivée en Premier League.

Ce n'est pas le seul championnat qui cible le joueur, néanmoins. Les rumeurs évoquent des intérêts du Real Madrid, de l'Inter Milan ou encore du FC Barcelone.