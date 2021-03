Werner : "J'ai appris à me faire confiance"

Timo Werner pense qu'il peut encore suivre les traces de Didier Drogba à Chelsea. L'international allemand a rappelé que de nombreux attaquants de qualité ont aussi mis une saison à prendre leurs marques en Angleterre.

Les 'Blues' ont une histoire compliquée avec les attaquants de renom. Certains ont cependant vu leur patience récompensée à l'instar de Didier Drogba. L'Ivoirien n'a marqué que 10 buts en championnat lors de sa première campagne, et Werner pense qu'il est capable de surmonter un départ lent et faire ensuite aussi bien que le quadruple lauréat du championnat anglais.

Werner a accordé une interview à 'BBC Sport' et lorsqu'on lui a demandé s'il se tournait vers Drogba pour trouver l'inspiration, il a répondu : "Beaucoup de bons attaquants viennent en Premier League et mettent un an à s'installer et à s'adapter. Je pense que mon rendement augmente et s’améliore de plus en plus. Peut-être que cette année n'est pas la mienne en terme de buts, mais je ferais le bilan à la fin de la saison. J'ai beaucoup appris. Je connais exactement les équipes contre lesquelles nous jouons, comment elles jouent."

"J'ai appris à avoir confiance en moi"

Le joueur de 24 ans, qui a été recruté à Leipzig pour 53M€ au cours de l'été 2020, a connu des premiers pas plutôt prometteurs du côté de Stamford Bridge. Il avait huit buts à son actif en novembre, mais il a ensuite connu une baisse de régime assez inquiétante. À un moment donné, Werner n'a réussi à trouver le chemin des filets qu'une seule fois en 20 matchs, équipe et sélection confondues. Et c'était contre la modeste équipe de Morecambe en Coupe d'Angleterre.

La disette de buts en Premier League s'est étirée ensuite à 1000 minutes avant que l'international allemand ne score de nouveau lors du succès de Chelsea contre Newcastle. C'était suite à l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de l'équipe.

"Je n'ai jamais connu ça auparavant", a reconnu Werner sur ses difficultés devant les buts. "Vous pouvez toujours en apprendre davantage sur les mauvaises situations. J'ai appris à me faire confiance, à tout donner sur le terrain, pas seulement à penser aux buts et à me battre pour l'équipe. Maintenant, j'espère que cette période est terminée et que je vais marquer encore quelques buts d'ici la fin de la saison."