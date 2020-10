Fofana rêve de jouer en équipe de France et... à l'OM !

Dans un entretien à 'Canal Football Club' ce dimanche, le jeune défenseur est revenu sur son transfert à Leicester, l'équipe de France, mais aussi son rêve de jouer à Marseille, sa ville natale.

"Pour moi, aujourd'hui, le rêve est d'aller le plus haut possible. Mais jouer au Vélodrome a été incroyable, dans ma ville, devant ma famille. Ça restera toujours un rêve de jouer un jour à l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas un jour, on ne sait jamais", a confié l'ancien stéphanois.

Pour l'instant, Fofana vise l'équipe de France : "Ce serait un rêve, ce serait incroyable. Il y a une concurrence incroyable, mais c'est bien. Cela va permettre à tous de se donner à fond, car il y a du monde derrière. On va tout donner pour y arriver."

Concernant son transfert à Leicester, le footballeur de 19 ans a un message à faire passer aux supporters des Verts : "Ils m'ont reproché beaucoup de choses. De ne pas respecter le club, de ne penser qu'à l'argent... Ma famille, mon agent, mes amis, ont tous fait mur autour de moi pour que cela m'atteigne le moins possible. On ne peut pas me dire que j'ai manqué de respect au club, j'ai toujours tout fait, que ce soit les efforts que le club m'a demandé pour prolonger ou de jouer avec des douleurs. J'ai toujours mouillé le maillot. Mais je ne leur en veux pas, ce n'est rien de méchant."