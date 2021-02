West Brom ne gagne toujours pas

WBA ne sort toujours pas la tête de l'eau. Les baggies, très loin du maintien, ont manqué une grande occasion de se rapprocher de ces positions qui leur permettraient de continuer en Premier League.

Pour l'instant, l'écart est de 11 points et il semble que ce soit une véritable utopie de pouvoir la réduire. Contre Burnley, l'équipe était bien meilleure malgré l'expulsion d'Ajayi à la 30e minute.

La VAR a analysé l'action que le défenseur a coupé de la main alors que Matej Vydra allait marquer. Malgré un homme en moins, les visiteurs ont été proches de marquer mais n'ont pas pu prendre les trois points.

Burnley n'a pas pris l'initiative et a joué avec le feu, et a failli se brûler. Il s'en est fallu de peu. Les Clarets comptent 28 points et ont 9 points d'avance sur la zone de relégation.