West Brom ont tentÃ© de se faire prÃªter Braithwaite

Si mardi on savait que Martin Braithwaite pourrait quitter Barcelone en ce mois de janvier, ce mercredi on a eu plus de détails.

Le 'Mundo Deportivo' a confirmé ce qui a été avancé par 'RAC-1' et est allé plus loin en donnant le nom de l'équipe qui a cherché à recruter Braithwaite jusqu'à la dernière minute.

Selon le média cité ci-dessus, West Bromwich Albion a tenté de se faire prêter l'attaquant danois jusqu'à la fin de saison, mais l'ancien Toulousain n'a pas voulu partir.

Les chiffres de l'opération étaient un prêt avec option d'achat d'environ 15 millions d'euros.

Bien qu'il ait fait quelques bons matches, la saison de Martin Braithwaite n'est pas très bonne. En 25 matchs, l'attaquant n'a réussi à marquer que 6 buts et n'a délivré qu'une seule passe décisive.