West Ham aussi veut Wesley Fofana

Wesley Fofana les rend fou en Angleterre. Ce mardi, 'L'Équipe' nous apprenait que Leicester aurait dégainé une troisième offre à hauteur de 32 millions d'euros pour le défenseur central.

Mais d'après 'Sky Sports', les Foxes ne seraient pas les seuls sur le coup. West Ham aurait lui aussi formulé une offre de 25 millions d'euros, plus 11 millions d'euros de bonus.

Claude Puel n'a pas l'intention de céder son jeune prodige. "Pour moi il n'y a pas débat. J'ai fait plusieurs fois le point avec lui et c'est un jeune joueur qui a joué 17 matchs en professionnel. Je pense qu'il est encore en apprentissage et doit encore gagner en maturité. Il est dans le bon club pour continuer tranquillement sa progression. Il est bien à Saint-Étienne et il restera à Saint-Étienne", avait déclaré l'entraîneur des Verts récemment.