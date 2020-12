West Ham boucle l'arrivée de Frederik Alves

West Ham a déjà le défenseur recherché pour renforcer l'équipe. Frederik Alves, joueur danois de 21 ans, rejoindra les Hammers le 2 janvier.

Alves arrive de Silkeborg au club britannique pour une somme que West Ham n'a pas souhaité révéler. Ce qui est sûr, c'est que le défenseur central sera chez les Hammers jusqu'à l'été 2024.

"Je suis très enthousiaste et j'ai hâte de commencer. Mon plan est de rejoindre l'équipe et de m'entraîner avec en janvier, et de là, de travailler dur pour pouvoir jouer avec l'équipe première", a déclaré le défenseur.

Le Danois a déclaré avoir "un grand respect pour les défenseurs", d'autant plus qu'il est le plus jeune. "Je vais donc apprendre le plus possible d'eux car ils ont plus d'expérience et savent comment fonctionne la Premier League. Je suis ici pour apprendre", a-t-il ajouté.

"Je suis un défenseur qui aime jouer avec balle aux pieds, mais j'aime aussi défendre et je suis bon dans mes duels. J'essaie d'être intelligent et de ne pas me contenter d'utiliser mon pouvoir, mais de réfléchir à la manière dont je vais gagner chaque duel. La Premier League est le meilleur championnat du monde et je suis prêt à travailler dur, à apprendre et à faire tout ce que je peux pour aider l'équipe", a déclaré Frederik Alves.