West Ham recalé par Montpellier pour Laborde

Après le départ de Sébastien Haller vers l'Ajax Amsterdam, West Ham est désormais à la recherche d'un attaquant sur le mercato hivernal, et s'est intéressé à Gaëtan Laborde.

L'attaquant de Montpellier forme un duo de choc avec Andy Delort et a inscrit six buts pour six passes décisives cette saison en Ligue 1. De quoi attirer l'attention sur le marché des transferts.

Cependant, le club héraultais n'a pas l'intention de laisser partir son joueur. Selon les informations du 'Guardian' et du 'London Evening Standard', Montpellier aurait refusé une proposition de prêt avec option d'achat de West Ham.

L'attaquant français devrait donc rester à Montpellier, qui ne devrait pas vendre le joueur pour moins de 18 millions d'euros.