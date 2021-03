West Ham s'offre Leeds et se hisse Ã  la cinquiÃ¨me place

Pour mettre fin à la 27e journée de Premier League ce lundi soir, les Hammers de West Ham recevaient le Leeds United de Marcelo Bielsa au Stade Olympique de Londres.

Et les Hammers se sont offert une troisième victoire consécutive à domicile, en pliant rapidement le match et en inscrivant deux buts en moins de sept minutes en première période de la rencontre.

Après 21 minutes de jeu, le très en forme et ancien mancunien Jesse Lingard ouvrait le score en faveur des Hammers. Après avoir obtenu un penalty, Lingard voyait Meslier repousser le ballon. Mais celui-ci lui revient dans les pieds, et l'Anglais n'a plus qu'à l'envoyer au fond des filets cette fois-ci (21e, 1-0).

Sept minutes plus tard, c'est Dawson qui a repris au deuxième poteau de la tête un corner pour doubler la mise (2-0, 28e). Les Hammers ont correctement géré leur avance lors du reste de la rencontre pour s'offrir trois points précieux dans la course à l'Europe.

West Ham est désormais cinquième à deux points de Chelsea, et avec deux points d'avance sur Everton. Leeds est onzième.