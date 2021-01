West Ham surprend Everton pour le premier match de 2021

Mauvaise entrée en matière pour les Toffees en 2021. Alors qu'ils avaient l'occasion de monter provisoirement sur le podium, les joueurs d'Ancelotti se sont fait surprendre à domicile.

Au-delà du mauvais résultat, les Toffees n'ont jamais réussi à faire autorité, et ont perdu de la façon la plus logique. Aaron Cresswell (30e et 62e), Declan Rice (55e) et Pablo Fornals (64e) avaient déjà alerté Jordan Pickford à plusieurs reprises avant le but de Toma Soucek (86e) suite à une frappe de Cresswell.

En dehors d'une demi-volée de Gilfy Sigurdsson (44e), les joueurs de Carlo Ancelotti ont été totalement improductifs sur le plan offensif, y compris après ce but tardif.

Cette contre-performance, contre une équipe qui restait sur quatre matches sans victoire, laisse Everton, actuel quatrième, à quatre points de Liverpool.

Le second match de cette journée oppose en soirée Manchester United à Aston Villa. Les Red Devils ont l'opportunité de rejoindre Liverpool en tête du classement, ce qui serait une première à ce stade de la compétition depuis le départ d'Alex Ferguson, en 2013.