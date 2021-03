West Ham veut Sasa Kalajdzic

À 22 ans, Sasa Kalajdzic vit actuellement une bonne période à Stuttgart. Il est en grande forme et suscite l'intérêt de clubs tels que West Ham.

Le 'Daily Mail' indique que les Hammers s'intéressent à ce jeune attaquant autrichien au nom d'Europe centrale de seulement 22 ans. Sasa Kalajdzic s'est imposé cette saison comme un avant-centre fiable.

Il a fait 26 apparitions pour Stuttgart en Bundesliga et en DFB Pokal, dont 16 en tant que titulaire, et a marqué 13 buts. En effet, il est l'une des sensations de cette saison, et pour cette raison, et bien d'autres, West Ham est très intéressé.