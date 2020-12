Weston McKennie élu meilleur joueur américain de l'année

Il n'y a pas que Robert Lewandowski qu'aura passé une excellente année 2020. Weston McKennie, prêté par Schalke 04 à la Juventus cet été, vient d'être désigné par l'US Soccer comme le meilleur joueur américain de l'année, dépassant ses compatriotes Christian Pulisic et Sergiño Dest.

Le Texan a obtenu 44% des voix devant l'ailier de Chelsea, qui a récolté 37% des votes.

Lors du match Barça - Juve en Ligue des champions, McKennie est devenu le premier américain de l'histoire à marquer au Camp Nou.

#USMNT and @Juventusfcen midfielder Weston McKennie is your 2020 @ussoccer Male Player of the Year!



Congratulations @WMcKennie!