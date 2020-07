Wilfried Zaha victime d'insultes racistes sur les réseaux

Si la Premier League se bat contre le racisme depuis la reprise du championnat, en posant un genou à terre avant chaque match et en arborant un badge "Black Lives Matter" sur ses maillots, cela n'a pas empêché les insultes envers certains joueurs.

Quelques heures avant la rencontre entre Crystal Palace et Aston Villa ce dimanche, l'attaquant des Eagles, Wilfried Zaha, a reçu de violents messages sur son compte Instagram de la part d'un supporter Aston Villa.

"Tu ferais mieux de ne pas marquer enfoiré de noir. Sinon, je viendrais chez toi habillé en fantôme", est-il écrit sur le message reçu par Zaha sur les réseaux sociaux, ainsi que des montages racistes.

Le joueur ivoirien a publié les captures d'écran sur les réseaux sociaux. Son entraîneur, Hodgson, a annoncé son soutien au joueur : "Notre club, Aston Villa et la Premier League font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver ce méprisable individu."

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ