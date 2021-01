William Carvalho en direction de l'Angleterre

William Carvalho est l'une des cibles recherchées par Sam Allardyce pour renforcer West Bromwich lors du marché des transferts.

Selon le 'Daily Mail', le nom de l'international portugais est apparu lors d'une réunion entre la direction du club et l'entraîneur qui souhaite au moins trois renforts pour attaquer la seconde moitié de saison. West Bromwich devrait tenter d'obtenir un prêt valable jusqu'à la fin de la saison, essayant toujours de garantir, à égalité de circonstances, les services du turc Okay Yokuslu (Celta de Vigo) et du sénégalais Mbaye Diagne (Galatasaray).

William, 28 ans, est un vieux souhait de West Bromwich, un club auquel l'international portugais avait déjà été associé en 2017, l'année où il a quitté le Sporting pour se rendre au Betis.