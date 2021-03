William Carvalho se dirige vers l'Angleterre

Compte tenu de la perte de 20 millions d'euros de billetterie, le Betis entend vendre lors du mercato estival. Même s'ils ont accepté une réduction des salaires de l'équipe, les Andalous essaient d'investir de l'argent dans les transferts.

Ainsi, William Carvalho, milieu de terrain portugais et champion d'Europe, figure sur la liste des possibles tranferts les plus rentables, avance le 'Mundo Deportivo'. En Angleterre, Leicester a déjà manifesté son intérêt pour le joueur lors de plusieurs périodes de transfert et, avec l'entrée en Ligue des champions en cours, il aurait la disponibilité financière pour avancer à une proposition d'environ 20 millions d'euros pour le joueur de 28 ans.

Nuno Espírito Santo, coach des Wolves, pourrait également voir en William une protection pour une éventuelle sortie au milieu de terrain, à savoir Rúben Neves, déjà plusieurs fois associé à d'autres grands clubs en Angleterre.

William est au Betis depuis trois ans et a souffert de blessures qui l'ont limité, rappelant, par exemple, qu'en 2019/20, il a été très affecté par une hernie discale.