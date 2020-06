William de Carvalho se rapproche de Leicester

William Carvalho est en passe de rejoindre outre-Manche. Betis et Leicester sont parvenus à un accord, et il ne manque plus que la signature. Selon 'Radio Marca Sevilla', le transfert est très proche d'être officiel.

Il s'élèvera à 25 millions d'euros, ce qui est inférieur à ce que les Andalous avaient prétendu. L'idée était d'obtenir au moins 30. La raison en est que, sur les 25, 6,5 iront au Sporting CP, son ancienne équipe.

Depuis son arrivée depuis Alvalade, le Portugais n'a pas confirmé les espoirs placés sur lui par l'équipe et les supporters. En deux saisons, il a participé à 52 matchs au cours desquels il n'a pas marqué de but ni offert de passe décisive.

Pourtant, il était un taulier au milieu de terrain du Sporting CP, son ancienne équipe. Son mauvais rendement reste imprenhensible...