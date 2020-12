William Saliba change d'avis

Le directeur sportif d'Arsenal, Edu, a expliqué qu'il ne fallait plus compter sur William Saliba et que le joueur était sur le marché des transferts.

Le joueur de 19 ans, arrivé à Arsenal en provenance de Saint-Étienne, contre 30 millions d'euros, peine à se faire une place dans l'effectif des Gunners.

Au départ l'idée était de revenir en France mais le défenseur souhaite rester en Angleterre, comme l'a confirmé Edu : "Saliba est revenu ici (de son prêt à l’ASSE) après une année pas simple. Il était blessé, il n’a pas joué beaucoup de matches. Et comme vous le savez, il a eu quelques problèmes avec sa famille. Ensuite, il est donc revenu ici et les gens ont attendu de lui qu’il soit déjà au top, prêt à jouer, mais il n’a que 19 ans. Il a besoin d’un peu plus de temps. Quand vous le voyez sur le terrain, il y a trois ou quatre joueurs qui sont devant lui et qui auront plus de temps de jeu. Nous devons le préparer à jouer e il s’entraîne pour ça en jouant avec les U23. Maintenant, nous sommes face au cas où on doit savoir s’il reste ici ou si on le prête pour qu’il revienne. "