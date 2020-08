Willian décline une nouvelle offre de prolongation de Chelsea

Willian a de nouveau refusé une offre de contrat de deux ans de la part de Chelsea, mais l'ailier brésilien a retardé la prise de décision finale sur son avenir.

Le joueur de 31 ans veut toujours prendre part à ce qui sera probablement le dernier match de la saison des Blues. En 8e de finale retour de la Ligue des Champions, les Londoniens tenteront une remontée spectaculaire face au Bayern après une défaite 0-3 à l'aller. Frank Lampard fait face actuellement à une cascade de blessés pour le match avec Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro et Billy Gilmour tous blessés, tandis que Jorginho et Marcos Alonso sont suspendus. Willian espère se remettre de son problème au talon d'achille, celui qui lui a fait manquer la finale de la FA Cup contre Arsenal.

La préparation de ce match est donc la priorité pour l'ancien joueur de Donetsk, même s'il n'a toujours pas scellé la question de son avenir. Il a repoussé une dernière approche de sa direction, et tarde à repondre à ceux qui le sollicitent. Son agent, Kia Joorabchian, a déclaré à 'talkSPORT' la semaine dernière: "Je ne pense pas qu’il ait fait une volte-face ou changé de position. Il a toujours été dans le même mode. Nous avions de grosses offres - une de la MLS qui l'obligeait à déménager le 1er juillet - mais il a toujours voulu terminer la saison à Chelsea et le lendemain de la fin de la saison, il déciderait. Il a deux offres concrètes de clubs de Premier League sur la table, une offre d'un club de la MLS et deux autres offres d'Europe. Il va prendre sa décision après le dernier match de la saison."

Le club de la MLS est censé être l'Inter Miami, mais il se murmure qu'Arsenal est le favori pour accueillir Willian en raison de la volonté de ce dernier de rester à Londres et de continuer à jouer au plus haut niveau possible. Les autres offres proviendraient de Barcelone et de l'Inter, mais Goal a appris que les géants catalans ne bougeaient plus pour l'ailier.

Les chances des Bleus de conserver leur joueur semblent minces car ils sont immuables sur la durée du contrat qu'ils sont prêts à lui offrir. Chelsea a récemment augmenté sa politique de contrat d'un an pour les joueurs de plus de 30 à deux ans, mais ne veut pas pousser jusqu'à trois pour l'international brésilien. D'où l'impasse dans laquelle les deux camps se situent.