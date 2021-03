"Je traverse la pire période de ma carrière"

Le milieu de terrain d'Arsenal, Willian, affirme qu'il a enduré la «pire» période de sa carrière professionnelle quand il a perdu sa place dans l'équipe londonien plus tôt cette saison, mais estime qu'il s'approche enfin du bout du tunnel.

Le joueur de 32 ans a signé un contrat de trois ans lorsqu'il a rejoint Mikel Arteta dans le cadre d'un transfert gratuit en provenance de Chelsea l'été dernier.

Certaines premières performances décevantes ont conduit des critiques à remettre en question le choix d'Arteta de le faire signer, en particulier en raison de son salaire prétendument élevé, mais il semble enfin rendre au coach espagnol la confiance qu'il lui a témoignée.

"Je n'ai jamais cessé de travailler"

Se confiant à 'ESPN Brésil', Willian a déclaré : "Ce fut vraiment un début très difficile, à part ce premier match contre Fulham, où j'ai eu une bonne performance [il a signé deux passes décisives], j'ai réussi à faire un bon match. Même après cette partie, il y a eu des rencontres que nous avons gagnées, et j'ai eu de bonnes prestations mais nous avons fini par connaitre une mauvaise série de résultats".

"J'ai aussi eu une mauvaise passe et je pense même que c'est ma pire période comme professionnel à ce jour, depuis que je suis monté chez les Corinthians et que j'ai été vendu en Ukraine, puis je suis arrivé à Chelsea, sans aucun doute. Cette phase qui est maintenant passée a été la pire période que je pense avoir vécu en tant que professionnel. Bien sûr, lorsque vous traversez un moment difficile, vous êtes vraiment bouleversé et essayez de trouver des solutions, un moyen de vous améliorer, essayez d'aider l'équipe. C'est ce que j'ai fait durant tout ce temps, je n'ai jamais cessé de m'entraîner, de travailler, de m'investir le plus possible", a ajouté l'ancien sociétaire des Blues.

"Il m'a fallu un petit moment pour me relancer, mais ces derniers temps, dans les derniers matchs, j'ai de nouveau bien joué, je me suis démarqué avec des passes décisives. J'ai bien joué. Je suis donc heureux d'être de retour et pouvoir montrer mon vrai football", a conclu le milieu offensf brésilien.