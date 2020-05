Willian ouvre la porte aux autres clubs londoniens

Une prolongation de contrat de Willian avec Chelsea semble de plus en plus improbable et tout indique que le joueur brésilien devra faire ses valises et quitter Stamford Bridge cet été.

Le joueur n'a pas trouvé d'accord avec les Blues pour la prolongation de son contrat qui se termine en fin de saison mais plusieurs prétendants seraient intéressés par le faire rester en Premier League.

Lors des dernières semaines, un intérêt de Liverpool a notamment été évoqué. Cependant, c'est aux clubs londoniens, rivaux de Chelsea, que Willian a lancé un appel lors d'une interview pour 'Bolivia Talk Show'. Et notamment aux Spurs.

"Rien n'est arrivé de Mourinho mais nous avons une bonne relation, c'est un grand ami à moi", a-t-il commencé en évoquant la possibilité d'aller jouer à Tottenham.

"J'aime Londres et ma famille aussi (…). Je ne sais pas dans quel club je vais ou si je reste ici à Chelsea ou si je pars dans un autre club de Londres ou si je quitte l'Angleterre, c'est quelque chose que je ne sais pas", a-t-il ajouté.