Willock, le nouveau Aaron Ramsey à Arsenal ?

L'un des points faibles d'Arsenal cette saison, c'est leur manque de diversité au milieu de terrain. Partey, Elneny, Xhaka, Ceballos, tous sont excellents défensivements mais ont plus de mal à apporter du danger, notamment contre des blocs bas. Le seul qui en est plus capable, c'est Bukayo Saka, qui est titulaire au poste de milieu gauche depuis le début de la saison, et qui sait apporter du danger entre les lignes.

Le souci, c'est de trouver un profil similaire à droite, pour pouvoir supporter Pépé et Bellerin sur leurs côtés. Pour le moment, Ceballos et Elneny ont occupé ce poste, et à part le match incroyable de l'Egyptien contre Manchester United, aucun n'avait vraiment su faire sien ce rôle.

L'une des solutions à ce poste pourrait être Joe Willock, le jeune anglais de 21 ans, qui accumule les bonnes performances en coupe et en Europa League, mais qui possède surtout un profil qui manque à Arsenal depuis le départ d'Aaron Ramsey à la Juventus.

C'est un box-to-box, pas forcément le plus à l'aise pour faire des différences en 1v1, mais dont les déplacements sans ballon le mettent constamment dans des positions dangereuses. Surtout, le positionner sur le côté droit d'un milieu Saka-Partey-Willock lui permettrait de soutenir Pépé et Bellerin dans la construction, pour ne pas que l'Ivoirien ait besoin de créer des différences seul à chaque fois.

C'est encore un peu tôt pour espérer voir Mikel Arteta aligner ce milieu en Premier League, mais tout le monde connait le potentiel du jeune anglais, notamment David Luiz, qui ne tarit pas d'éloges sur lui.

"Joe est un gars génial. Je suis toujours derrière lui pour l'aider parce que je sais qu'il pourrait faire encore mieux. Je sais qu'il a le talent pour atteindre le top niveau et il en est conscient, c'est pour cela qu'il travaille dur."