Willy Ta Bi, jeune ivoirien de l'Atalanta, est décédé

Footballeur prometteur, Willy Ta Bi a été foudroyé par un cancer du foie ce mardi 23 février, à l'âge de 21 ans.

Le jeune joueur de l'Atalanta Bergame, malade depuis de longs mois, était retourné en Côte d'Ivoire, son pays natal. Son dernier match avec les couleurs de La Dea remontait au 14 juin 2019.

"Nous pleurons le décès prématuré de notre joueur et Champion U19 d'Italie Willi Braciano Ta Bi et partageons le chagrin de sa famille et de ses proches. Repose en paix, Willy", peut-on lire sur le communiqué publié par l'écurie lombarde.

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

L’ASEC Mimosas, club ivoirien qu’il a quitté pour rejoindre l’Italie en janvier 2019, a également présenté ses condoléances à la famille de Willy Braciano.