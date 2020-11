Wilmots encense Kevin De Bruyne

"D'un point de vue collectif, c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde. Lorsqu'il est dans une équipe dominatrice, il est très ambitieux dans ses prises de décisions et peut être très dangereux. Physiquement, c'est un chien fou. Plusieurs fois, on peut avoir l'impression qu'il n'en peut plus, mais ce n'est qu'une impression, il ne s'arrète jamais."

il est aussi revenu sur son évolution en Premier League: "Avec Guardiola, il est devenu un tout nouveau type de milieu. Quel joueur, à part lui, est capable de percer un bloc de n'importe quel position avec sa vitesse d'exécution ? Pour moi c'est à ce moment là qu'il est devenu le meilleur."